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Григор Димитров възроди магията и продължава напред на Уимбълдън

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Българинът надви Якуб Меншик в четири сета.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
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Григор Димитров записа най-голямата си победа за годината и продължава напред на Уимбълдън. Бившият №3 в света се наложи с 3:1 сета над 15-ия поставен в схемата Якуб Меншик (Чехия), в отделните части 7:6 (5), 4:6, 7:5, 6:3 след повече от три часа игра на Корт 1 в Лондон, като по този начин продължава към третия кръг в турнира, където ще срещне бившия финалист от „Ол Ингланд Клъб“ – Матео Беретини (Италия).

Както се очакваше, дуелът Димитров – Меншик предложи изключително равностойна битка още от първата точка. В откриващия сет чехът беше по-агресивен и стигна общо до 7 точки за пробив, но Григор Димитров успя да опази подаването си. В последвалия тайбрек българинът показа железни нерви и след 7:5 точки поведе в резултата.

През втората част Меншик все пак успя да пробие сервиса на Димитров в деветия гейм, след което успя да изравни резултата, реализирайки четвъртия си сетбол.

Третата част също вървеше към тайбрек, но Димитров успя да стигне до пробив буквално в последния възможен момент и да измъкне сета със 7:5. В четвъртата част инициативата в първите геймове беше за Меншик, който се откъсна напред с 3:1 гейма. Григор Димитров обаче заигра на върха на възможностите си и не само върна пробива, но записа впечатляваща серия от пет последователни гейма, която му осигури крайния успех.

Григор Димитров приключи двубоя с 39 печеливши удара, 10 от които директно от сервис, като допусна 32 непредизвикани грешки. Българинът показа и много добра успеваемост на мрежата – 36/49. От своя страна Меншик впечатли с 31 аса, но тяхното значение остава само за статистиката.

След последната точка българинът показа изключителни емоции, които феновете на тениса не бяха виждали от него от много дълго време.

Срещата Димитров – Беретини ще се играе в събота, по всяка вероятност на централния корт на Уимбълдън. С успеха тази вечер българинът успя да защити и голяма част от точките от миналия сезон, когато беше принуден да се откаже в четвъртия кръг в мача си срещу Яник Синер (Италия).

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#Уимбълдън 2026 #Валентен Ройе #Григор Димитров

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