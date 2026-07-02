Тейлър Фриц намери място в третия кръг на Уимбълдън

Полуфиналистът от миналогодишното издание на Уимбълдън Тейлър Фриц продължава безпроблемния си поход в тазгодишния турнир. Шестият поставен в схемата се класира за третия кръг, след като победи сънародника си Патрик Кайпсън с 6:2, 6:2, 7:5.

Американецът, който достигна до най-доброто си класиране в Лондон преди година, за втори пореден мач не загуби сет и затвърди впечатленията, че може да бъде сред основните претенденти за трофея.

Фриц доминираше изцяло в първите два сета, като разликата в класите между него и 113-ия в световната ранглиста Кайпсън беше видима още от началото на срещата.

Третата част предложи далеч повече интрига. Кайпсън оказа сериозна съпротива и успя да изравни за 4:4, след като Фриц пропусна възможност да затвори гейма при продължително разиграване. В решителните моменти обаче шестият поставен повиши нивото си и реализира ключов пробив в 12-ия гейм, за да сложи точка на спора.

В третия кръг американецът ще се изправи срещу победителя от двубоя между канадеца Габриел Диало и италианеца Лоренцо Сонего.