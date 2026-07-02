Зверев продължава уверено похода си на Уимбълдън

Понякога една титла от Големия шлем е способна да промени всичко. Александър Зверев, който тази година триумфира на „Ролан Гарос“ и е поставен под №2 на Уимбълдън, се класира без особени затруднения за третия кръг след убедителна победа с 6:1, 6:3, 7:6(3) над французина Валентен Ройе, №75 в световната ранглиста.

В предишни години германецът често изглеждаше неуверен на тревните кортове – несигурен в придвижването си и без нужната увереност в играта. Този път обаче, под слънцето на Корт №1 и с трофея от „Ролан Гарос“ вече във витрината си, Зверев демонстрира спокойствие, самочувствие и пълен контрол върху случващото се на корта.

В следващия кръг германецът ще се изправи срещу американеца Маркос Гирон в спор за място във втората седмица на Уимбълдън.