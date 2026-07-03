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Григор Димитров: Страхът не ти е приятел

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Спорт
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Най-добрият български тенисист призна, че последната година от живота му е била изпълнена с трудности

Григор Димитров Уимбълдън
Снимка: БГНЕС
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Най-добрият български тенисист Григор Димитров показа, че е преодолял всичките си страхове от контузии, след като се вложи максимално и елиминира младата чешка звезда Якуб Меншик в четири сета във втория кръг на Откритото първенство на Великобритания.

35-годишният Димитров претърпя сърцераздирателно отпадане на Уимбълдън през миналия сезон, когато водеше с 2:0 сета срещу водача в световната ранглита Яник Синер (Италия) в четвъртия кръг, но получи травма на гръдния мускул в началото на третата част и беше принуден да се оттегли.

Хасковлията тогава призна, че е бил съкрушен и е плакал два часа в съблекалнята, след като трябваше да се откаже в пети пореден турнир от Големия шлем заради физически проблеми.

Но година по-късно Димитров отново се появи на тревните кортове в Лондон, където е шампион при юношите през 2008 година и е достигал до полуфиналите при мъжете през 2014-а, показвайки, че възвръща най-добрата си форма.

„С времето се учиш. Страхът не ти е приятел. Каквото се е случило в миналото, трябва да си остане там. Трябва да гледаш към бъдещето – добро или лошо. Ако искаш да излизаш на корта и да се състезаваш на най-високо ниво, трябва да натискаш до лимита на възможностите си. Защо да съм тук, ако не влагам всичко от себе си? Ако не го чувствам, няма смисъл въобще да продължавам да играя на най-голямата сцена в нашия спорт, тук на Уимбълдън. Трябва отново да покажа, че съм тук, да се върна към най-добрите си дни, да се опитам да настроя максимално добре играта си“, коментира първата българска ракета.

Българският тенисист призна, че последната година от живота му е била изпълнена с трудности.

„Много се радвам, че се върнах и отново мога да играя тенис. Много съм емоционален и развълнуван. Исках да изляза на корта и да се боря. Това беше моята цел. Не мислех толкова за победата или загубата. Дори не мислех толкова за тялото ми и дали ще издържи. Последната година беше толкова трудна. Затова не ставаше въпрос дали ще спечеля или не, а за това да се преборя със себе си и отново да играя тенис, както в този мач, без значение от резултата“, допълни той.

Следващият съперник на Димитров ще бъде вицешампионът в надпреварата от 2021 година Матео Беретини (Италия).

„Сега съм точно на мястото, на което искам да бъда – в третия кръг. Физически тялото ми се държи доста добре. Нямам какво повече да добавя, освен че се чувствам окей, което е страхотно. Гледам напред и ще се опитам да се справя и със следващите предизвикателства. Ако не друго, срещу Беретини ще бъде хубав мач. Очаквам го с нетърпение, но сега искам да се насладя на момента, да си почина, след което отново да мога да изляза на корта и да се боря“, каза още хасковлията.

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#Григор Димитров

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