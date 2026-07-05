Атракция в морето: Започнаха представленията на плаващия фонтан в Поморие

Плаващият музикален фонтан в Поморие отново озари морето. Атракцията е сред първите за сезона и събра стотици жители и гости на града след залез слънце.

Тази година шоуто е с нова програма – на фона на филмова музика от класически кинозаглавия, съчетана със светлинна и водна хореография. Съоръжението, закотвено на 25 метра от брега, превърна вечерта в Поморие в зрелищен спектакъл от музика, светлинни и водни ефекти.

Представленията ще продължат през цялото лято всеки вторник, четвъртък и събота – от 21:30 до 22:30 ч.