Еуфория сред феновете на Франция след победата над Парагвай

Изключителна еуфория обзе привържениците на Франция след победата с 1:0 над Парагвай, която класира „петлите“ за четвъртфиналите на Мондиал 2026. Единственото попадение в срещата реализира голмайсторът на отбора Килиан Мбапе, който беше точен от дузпа през второто полувреме.

В следващия кръг Франция ще се изправи срещу Мароко в повторение на полуфиналния сблъсък на предходния Мондиал. Привържениците на европейската страна са уверени, че любимците им отново ще спечелят и ще продължат напред.

Някои дори си пожелаха и съперник за финала – Аржентина, за да има шанс Франция да вземе реванш за загубата на финала в Катар преди 4 години.

Още емоции вижте от репортажа на Тереза Мутафчиева: