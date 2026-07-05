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Еуфория сред феновете на Франция след победата над Парагвай

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Спорт
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В следващия кръг Франция ще се изправи срещу Мароко в повторение на полуфиналния сблъсък на предходния Мондиал.

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Изключителна еуфория обзе привържениците на Франция след победата с 1:0 над Парагвай, която класира „петлите“ за четвъртфиналите на Мондиал 2026. Единственото попадение в срещата реализира голмайсторът на отбора Килиан Мбапе, който беше точен от дузпа през второто полувреме.

В следващия кръг Франция ще се изправи срещу Мароко в повторение на полуфиналния сблъсък на предходния Мондиал. Привържениците на европейската страна са уверени, че любимците им отново ще спечелят и ще продължат напред.

Някои дори си пожелаха и съперник за финала – Аржентина, за да има шанс Франция да вземе реванш за загубата на финала в Катар преди 4 години.

Още емоции вижте от репортажа на Тереза Мутафчиева:

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