Стилияна Николова: Много се радвам, че завоювахме квота още от първото състезание

Сребърната медалистка в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт Стилияна Николова е изключително радостна, че осигури първата квота на България за Летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Българката завърши със сбор от 117.600 точки. Тя получи оценки 30.150 на обръч, 29.250 на топка, 29.000 на бухалки и 29.200 на лента, с което си заслужи сребърното отличие.

"Удовлетворена съм от себе си. Много се радвам за завоюваната квота. Малко си отдъхнах. Не ми е първи финал, но всяко състезание е много интензивно и тежко. Най-приятно беше след последното съчетание. Изпитах облекчение. Всеки уред е много значим и важен. Трябва да сме много мобилизирани и концентрирани. След последното съчетание се насладих на хората, публиката и атмосферата в залата", сподели тя в интервю за БНТ.

В неделя българската националка ще играе три финала на отделните уреди. Можете да проследите състезанието в ефира на БНТ и ТУК.

"Остават сили. Имаме тренировки, ще отдъхнем и в неделя ще бъдем с нови сили. Много се радвам, че успяхме да завоюваме квота още от първото състезание", допълни Николова.

Вижте цялото интервю във видеото.