Валентина Иванова: Поздравявам Стилияна Николова, големите спортисти издържат на напрежението

Личният треньор на Стилияна Николова Валентина Иванова поздрави своята възпитаничка, която спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт.

По този начин състезателката спечели и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

"Стили беше много концентрирана. Поздравявам я и целия екип, който е с нас. Поздравявам всички българи, защото това е първата квота за Олимпийските игри. Състезанието беше изключително тежко и напрежението огромно. Успяхме да се усмихнем накрая", сподели тя след състезанието в интервю за БНТ.

Иванова отличи световната шампионка Дария Варфоломеев.

"Големите спортисти трябва да издържат напрежението. Смятам, че Дария Варфоломеев е абсолютно заслужена шампионка", завърши наставинчката.

Вижте цялото интервю във видеото.