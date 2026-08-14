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Валентина Иванова: Поздравявам Стилияна Николова, големите спортисти издържат на напрежението

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Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
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Личният треньор на Стилияна Николова е горда от представянето на своята възпитаничка.

Валентина Иванова: Поздравявам Стилияна Николова, големите спортисти издържат на напрежението
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Личният треньор на Стилияна Николова Валентина Иванова поздрави своята възпитаничка, която спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт.

По този начин състезателката спечели и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

"Стили беше много концентрирана. Поздравявам я и целия екип, който е с нас. Поздравявам всички българи, защото това е първата квота за Олимпийските игри. Състезанието беше изключително тежко и напрежението огромно. Успяхме да се усмихнем накрая", сподели тя след състезанието в интервю за БНТ.

Иванова отличи световната шампионка Дария Варфоломеев.

"Големите спортисти трябва да издържат напрежението. Смятам, че Дария Варфоломеев е абсолютно заслужена шампионка", завърши наставинчката.

Вижте цялото интервю във видеото.

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#Валентина Иванова #Стилияна Николова

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