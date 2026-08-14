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Даря Варфоломеев: Щастлива съм, когато си върша работата

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Спорт
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Световната шампионка в индивидуалния многобой по художествена гимнастика стана трикратна №1 на планетата

Даря Варфоломеев: Щастлива съм, когато си върша работата
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Световната шампионка в индивидуалния многобой по художествена гимнастика Даря Варфоломеев сподели радостта си след спечеления златен медал пред родна публика на шампионата във Франкфурт.

Представителката на домакините стигна до отличието със оценка от 119.500 точки.

"Много съм щастлива. В неделя предстоят финали на индивидуалните уреди, но съм радостна, че индивидуалният многобой приключи. Изпитах облекчение след съчетанието на лента. Съчетанието на обръч не бе никак добро и след него бях на десето място. Дадох всичко от себе си на съчетанията с бухалки и лента. След лентата всичко бе свършило и си отдъхнах", сподели тя в интервю за БНТ.

Олимпийската и европейска шампионка стана пред родна публика и трикратна №1 на планетата.

"Щастлива съм, когато си върша работата. Старая се да давам всичко от себе си. Искам да отида на Олимпийските игри с мисълта, че мога да спечели златен медал", допълни Варфоломеев.

Според нея нейните конкурентки Стилияна Николова и София Рафаели демонстрират отлични съчетания.

"София Рафаели и Стилияна Николова са страхотни гимнастички. Всички 18 гимнастички се бориха до края и това е много хубаво, защото се виждат всички красиви гимнастички. Вижда се колко добра е гимнастиката в момента. Трябва да се бориш за всяка точка. Стилияна и София показаха страхотна художествена гимнастика. Обичам съчетанията им", завърши германката.

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