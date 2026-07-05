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Пожари в Европа: Горят горски площи в Гърция, Португалия и Испания

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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По света
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Снимка: БТА
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Екстремно горещото време в Гърция причини големи пожари в района на Солун и полуостров Халкидики. Наредена е превантивна евакуация, като почиващите са основно българи и сърби. От консулството ни в Солун са съобщили, че няма информация за пострадали. Горят горски площи, като на терен има над 70 огнеборци и близо 30 пожарни коли. Според гръцки медии няма пострадали, но има редица изпепелени постройки.

Над 1 000 пожарникари се борят с пламъците и в португалската област Воузела. Според местни медии горят над 10 хиляди хектара горски площи. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено не само от високите температури, но и от силните пориви на вятъра.

#Гърция #пожари #горещо време #Португалия

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