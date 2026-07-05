Мексико влиза в психологическа война срещу Англия

Англия се завръща на „Ацтека“ 40 години след „Божията ръка“ на Диего Армандо Марадона. Мачът можеше да бъде преместен с шест часа по-рано заради заплахата от бури. Какви хитрости още могат да приложат мексиканците, за да попречат на подготовката на „Трите лъва“ в този епичен осминафинал?

Англичаните пристигнаха при изключителни мерки за сигурност в столицата на Мексико. Полиция, жандармерия, допълнителни сили на реда, които да попречат на местните, било то фенове или недоброжелатели, да видят възможно най-отблизо звездите на „Трите лъва“.

След мача на 1/16-финалите, предишният съперник на мексиканците - Еквадор, се оплака от подмолни номера, включващи фойерверки, пилене на гуми и клаксони около хотела, за да може играчите да не бъдат оставени на спокойствие в нощта преди срещата.

Отделно, сериозната надморска височина също може да затрудни англичаните. Манията по националния отбор придобива заплашителни размери, като в Мексико сити навсякъде се намират хора с фланелки на представителния тим.

Тържествата след успеха на Еквадор блокираха целия град, а сега се очаква ситуацията да е дори още по-усложнена заради осезаемото присъствие и на английски запалянковци.

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