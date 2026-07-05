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Унгарският министър-председател внесе законопроект за прекратяване мандата на президента

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Унгарският министър-председател внесе законопроект за прекратяване мандата на президента
Снимка: БТА
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В Унгария правителството на министър-председателя Петер Мадяр внесе в парламента проект за изменение на Конституцията, според който мандатът на президента Тамаш Шуйок — съюзник на бившия премиер Виктор Орбан — ще бъде предсрочно прекратен.

Очаква се предложението да бъде прието, защото управляващата партия „Тиса“ има парламентарно мнозинство. Това означава, че държавният глава ще напусне поста си на третата от общо петте години от мандата.

Петер Мадяр, министър-председател на Унгария: „Възстановяването на Унгария не може да започне, докато най-висшият държавен служител е помагал за разрушаването на страната.“

Очаква се парламентът да избере нов президент през лятото.

#Петер Мадяр #Тамаш Шуйок #Унгария #президент

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