БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милан привлече втори български талант
Чете се за: 02:05 мин.
Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец -...
Чете се за: 06:05 мин.
Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите...
Чете се за: 01:17 мин.
Делян Добрев се оттгеля от парламента
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

И тримата работници на АПИ, пострадали при катастрофата край Ботевград, са с опасност за живота

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази
тримата работници апи пострадали катастрофата ботевград опасност живота

И тримата работници на Агенция "Пътна инфраструктура", пострадали при катастрофата край Ботевград, са с опасност за живота, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.

Мъж на 19 г. е с открити фрактури на долен и горен крайник, като спешният екип го е транспортирал в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед".

Другият мъж, който е на 46 г., също е с открити фрактури. Той е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна – ИСУЛ".

С опасност за живота е и 50-годишен мъж, който е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна" с черепно-мозъчна травма и в кома. По-рано днес от болницата съобщиха, че той е с тежки фрактури на двете подбедрици.

Инцидентът е станал около 13:30 ч. Трима работници на пътната агенция са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на Околовръстния път на Ботевград в посока София. Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола, съобщиха от МВР.

#трима работници #с опасност за живота #ботевград

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
2
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
Делян Добрев се оттгеля от парламента
3
Делян Добрев се оттгеля от парламента
Истории от Световните първенства – 1978
4
Истории от Световните първенства – 1978
Атанас Атанасов: Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат
5
Атанас Атанасов: Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен...
България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за пране на пари на Групата за финансово действие (FATF)
6
България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
6
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...

Още от: Регионални

Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция
Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция
Кола блъсна трима работници от АПИ край Ботевград, единият е с опасност за живота Кола блъсна трима работници от АПИ край Ботевград, единият е с опасност за живота
Чете се за: 00:30 мин.
Демонстрация край Бяла: Как се действа при инцидент с туристически кораб? Демонстрация край Бяла: Как се действа при инцидент с туристически кораб?
Чете се за: 01:07 мин.
Временно е ограничено движението по АМ "Струма" по посока Кулата Временно е ограничено движението по АМ "Струма" по посока Кулата
Чете се за: 00:22 мин.
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово 18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
9467
Чете се за: 00:57 мин.
Проблеми с водата в Кюстендилско: Ще има ли режим и тази година? Проблеми с водата в Кюстендилско: Ще има ли режим и тази година?
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция
Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец - два, съобщи енергийният министър Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец - два, съобщи енергийният министър
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан
Чете се за: 01:17 мин.
По света
До началото на юли бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен, увери Константин Проданов До началото на юли бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен, увери Константин Проданов
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Кола блъсна трима работници от АПИ край Ботевград, единият е с...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Гранична полиция задържа дрогиран шофьор без книжка, превозващ 27...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Инициативата "Светилник": Още 9 български училища ще пеят...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ