За 38-и път на “Голямото хоро в Брюксел”

За 38-и път в Брюксел тази вечер се провежда събитието “Голямото хоро”. Българи и много чужденци, които живеят и работят в Белгия, се събират няколко пъти в годината, за да танцуват български народни танци. Инициативата се провежда повече от 15 години.
Организатор на събитието е Мария Цветкова, която е проводач в европейските институции, но и танцьор. В началото тя учи на български народни танци свои колеги от България и от други държави. По-късно инициативата се разраства и на хорото в Брюксел идват и българи, и чужденци от други градове на Белгия. Често в белгийската столица присъстват като гости и фолклорни групи или хореографи от България. Тази година за първи път в хорото участват и децата от първата в Белгия детска група за народни хора във фламандския град Варехем.
Мария Цветкова - преводач в Брюксел - танцьор в групата “На хорото в Брюксел”: “Ние сме едно шарено общество. Българите преобладават, но имаме поляк, който говори български, даже двама, много белгийци, от Франция, от Гърция, една босненка, македонка, една сръбкиня, германци, говорещи български. Преводачите в европейските институции говорят много езици, така че шарена е групата”.
Франсоа Дежамп - белгиец от Брюксел: “Интересувам се от български народни танци, защото когато бях дете, майка ми слушаше български песни, а също и песни от целия Балкански полуостров. Танцувам традиционни танци от много години, не само български ”.