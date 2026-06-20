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За 38-и път на “Голямото хоро в Брюксел”

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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За 38-и път в Брюксел тази вечер се провежда събитието “Голямото хоро”. Българи и много чужденци, които живеят и работят в Белгия, се събират няколко пъти в годината, за да танцуват български народни танци. Инициативата се провежда повече от 15 години.

Организатор на събитието е Мария Цветкова, която е проводач в европейските институции, но и танцьор. В началото тя учи на български народни танци свои колеги от България и от други държави. По-късно инициативата се разраства и на хорото в Брюксел идват и българи, и чужденци от други градове на Белгия. Често в белгийската столица присъстват като гости и фолклорни групи или хореографи от България. Тази година за първи път в хорото участват и децата от първата в Белгия детска група за народни хора във фламандския град Варехем.

Мария Цветкова - преводач в Брюксел - танцьор в групата “На хорото в Брюксел”: “Ние сме едно шарено общество. Българите преобладават, но имаме поляк, който говори български, даже двама, много белгийци, от Франция, от Гърция, една босненка, македонка, една сръбкиня, германци, говорещи български. Преводачите в европейските институции говорят много езици, така че шарена е групата”.

Франсоа Дежамп - белгиец от Брюксел: “Интересувам се от български народни танци, защото когато бях дете, майка ми слушаше български песни, а също и песни от целия Балкански полуостров. Танцувам традиционни танци от много години, не само български ”.

#българско хоро #традиция #Брюксел

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