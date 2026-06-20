За 38-и път на “Голямото хоро в Брюксел”

За 38-и път в Брюксел тази вечер се провежда събитието “Голямото хоро”. Българи и много чужденци, които живеят и работят в Белгия, се събират няколко пъти в годината, за да танцуват български народни танци. Инициативата се провежда повече от 15 години.

Организатор на събитието е Мария Цветкова, която е проводач в европейските институции, но и танцьор. В началото тя учи на български народни танци свои колеги от България и от други държави. По-късно инициативата се разраства и на хорото в Брюксел идват и българи, и чужденци от други градове на Белгия. Често в белгийската столица присъстват като гости и фолклорни групи или хореографи от България. Тази година за първи път в хорото участват и децата от първата в Белгия детска група за народни хора във фламандския град Варехем.