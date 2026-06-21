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Безплатни прегледи за ранна диагностика на рак на маточната шийка във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петя Иванова
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Чете се за: 03:30 мин.
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През целия месец юли в онкологичната болница ще се извършват безплатни гинекологични прегледи

Безплатни прегледи за ранна диагностика на рак на маточната шийка във Варна
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Всеки ден в България една жена губи живота си от рак на маточната шийка. Въпреки че заболяването може да бъде предотвратено, страната ни продължава да е сред водещите в Европа по заболеваемост и смъртност. Лекарите са категорични – профилактиката може да спаси живот. Затова през целия месец юли във варненската онкологична болница ще се извършват безплатни гинекологични прегледи. Кампанията има за цел да повиши информираността на жените и да ги призове да не чакат появата на симптоми, за да се прегледат.

20-годишната Елинор посещава редовно гинеколог. Казва, че досега никой не ѝ е говорил за човешкия папилома вирус – инфекцията, която причинява рак на маточната шийка.

Елинор Кинчева: "В училище не се обръща толкова внимание на тези заболявания и няма предмет, който да ни помогне да бъдем информирани, да знаем как да се защитим от него, например да се ваксинираме. Аз също не съм ваксинирана."

Човешкият папилома вирус е най-разпространената полово предавана инфекция – осем от всеки десет души се срещат с него в даден момент от живота си. Често организмът се справя сам, но понякога вирусът остава и може да доведе до развитието на рак – най-често на маточната шийка.

д-р Светослав Узунов, онкогинеколог, СБАЛОЗ – Варна: "Общо за страната някъде около 1000-1100 новооткрити за година имаме. Категорично не намаляват. И се подмладяват случаите. По-млади и по-млади хора."

Заболяването се развива бавно и може да бъде открито много преди да се превърне в сериозен проблем.

д-р Светослав Узунов, онкогинеколог, СБАЛОЗ – Варна: "Има такива предракови състояния и изменения по шийката на матката, които могат да се хванат точно в така наречения нулев стадий. Това е идеята на профилактиката. Когато ракът е установен в по-ранен стадий, лечението съответно е по-успешно."

Освен цитонамазка, специалистите препоръчват и HPV тест. Той открива рисковите човешки папилома вируси още преди да са причинили заболяване.

Елинор Кинчева: "Здравната каса също така не покрива тези тестове. Ако покрива тези тестове, много повече хора щяха да си правят тези изследвания."

България е на предпоследно място в Европа по брой имунизирани, въпреки че ваксината предпазва от най-опасните щамове и е безплатна за момичета до 18 години и за момчета до 14-годишна възраст.

Габриела Желева: "След като разбрах, че от този вирус може да се стигне до нещо толкова сериозно като рака, със сигурност бих се ваксинирала, но досега не знаех за тази ваксина."

Профилактичните прегледи през юли ще се извършват всеки вторник и четвъртък след предварително записване в Диагностично-консултативния блок на варненската онкологична болница.

#СБАЛОЗ – Варна #рак на маточната шийка #профилактика #Безплатни прегледи #Варна

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