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В НДК избират нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание

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Двама са кандидатите за поста главен мюфтия

В НДК избират нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание
Снимка: БТА

На Национална мюсюлманска конференция в НДК днес ще бъдат избрани нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България.

Двама са кандидатите за поста главен мюфтия – досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет, Ведат Ахмед, и заместник-главният мюфтия Ахмед Хасанов.

На конференцията ще бъдат гласувани и промени в устава на мюсюлманското изповедание. Делегатите ще изберат нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове на Висшия централен колективен ръководен орган на изповеданието.

#мюсюлманско изповедание в България #НДК #мюфтия #главен мюфтия

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