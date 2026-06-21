В НДК избират нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание

На Национална мюсюлманска конференция в НДК днес ще бъдат избрани нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България.

Двама са кандидатите за поста главен мюфтия – досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет, Ведат Ахмед, и заместник-главният мюфтия Ахмед Хасанов.

На конференцията ще бъдат гласувани и промени в устава на мюсюлманското изповедание. Делегатите ще изберат нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове на Висшия централен колективен ръководен орган на изповеданието.