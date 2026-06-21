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Балотаж в поморийското село Бата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Един срещу друг се изправят Златина Петрова от Инициативен комитет и Валентин Петров от БСП

Балотаж в поморийското село Бата
Снимка: БТА
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Жителите на поморийското село Бата днес избират кмет на балотаж. До втория тур се стигна, след като миналата седмица нито един от тримата кандидати не събра необходимите гласове.

Частичните избори бяха насрочени след предсрочното прекратяване на мандата на досегашния кмет Георги Георгиев, който беше окончателно осъден за купуване на гласове.

Днес един срещу друг се изправят Златина Петрова, издигната от Инициативен комитет, която е и дъщеря на досегашния кмет и кандидатът на БСП Валентин Петров.

#Валентин Петров #Златина Петрова #село Бата #балотаж #местни избори

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