„Бягай с множествена склероза“ : Финал на инициативата „Шест маратона на шест континента“

В Западния парк в София се провежда специално събитие "Бягай с Множествена склероза". С него се поставя финалът на инициативата на Гергана Василева от "По света и у нас" - "Шест маратона на шест континента". Събитието е с подкрепата на Столичната община.

Беше даден стартът на петкилометровата обиколка, водена от Гери Василева в Западния парк. А мястото не е избрано случайно. Именно тук преди години тя започва първите си тренировки, които впоследствие стават неразделна част от нейното ежедневие.

Събраха се хора на различни възрасти, обединени от каузата за по-активен начин на живот. Инициативата „Шест маратона на шест континента“ стартира преди година и половина в германската столица Берлин. На 24 май финалната част от маратона беше в древния град на инките Мачу Пикчу в Перу.

Гери Василева стана първата българка, избягала успешно това сурово трасе.

А посланието на инициативата е ясно: спортът е здраве и двигателната активност е най-добрата терапия за хора с множествена склероза.