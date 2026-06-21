„Бягай с множествена склероза“ : Финал на инициативата „Шест маратона на шест континента“

В Западния парк в София се провежда специално събитие "Бягай с Множествена склероза". С него се поставя финалът на инициативата на Гергана Василева от "По света и у нас" - "Шест маратона на шест континента". Събитието е с подкрепата на Столичната община.
Беше даден стартът на петкилометровата обиколка, водена от Гери Василева в Западния парк. А мястото не е избрано случайно. Именно тук преди години тя започва първите си тренировки, които впоследствие стават неразделна част от нейното ежедневие.
Събраха се хора на различни възрасти, обединени от каузата за по-активен начин на живот. Инициативата „Шест маратона на шест континента“ стартира преди година и половина в германската столица Берлин. На 24 май финалната част от маратона беше в древния град на инките Мачу Пикчу в Перу.
Гери Василева стана първата българка, избягала успешно това сурово трасе.
А посланието на инициативата е ясно: спортът е здраве и двигателната активност е най-добрата терапия за хора с множествена склероза.
Гергана Василева, изпълнителен продуцент на "По света и у нас": " Моите спортни занимания започнаха в Западния парк. И понеже това беше първата ми по-мащабна инициатива, искам да сложа точката на тази инициатива отново в Западния парк, където е моето обичайно местонахождение. Чувствам се много добре, всички приятели, които ще се включат в това бягане, ме подкрепяха през цялото време, през тази година и половина. Мисля, че ще си изкараме едно весело приключване на инициативата."