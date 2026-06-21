БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

С над 1000 химикалки се сдоби Георги Игнатов, участник в предаването "Последният печели"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Узунов
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази

Колекцията, събирана десетилетия, намери своя нов дом

С над 1000 химикалки се сдоби Георги Игнатов, участник в предаването "Последният печели"
Слушай новината

Една случайна реплика в телевизионния ефир доведе до среща между двама непознати русенци. След като в предаването „Последният печели“ Георги Игнатов споделя, че колекционира химикалки, негов съгражданин му се обажда, за да му подари своята колекция от близо хиляда химикалки, събирани в продължение на десетилетия


Георги Рашков събира рекламни химикалки повече от 30 години. След пенсионирането си обаче се замисля каква ще е съдбата на колекцията му. Отговорът идва неочаквано – от телевизионния екран.

Георги Рашков, колекционер: "Когато гледах предаването "Последния печели", видях Георги, при неговото представяне разбрах, че той е от Русе и започнах да го търся, издирих го. С радост предоставих моята колекция на него, да се присъедини и да стане нещо още по-добро."

За Георги Игнатов обаждането е напълно неочаквано.

Георги Игнатов: "Много се радвам, че той успя да се свърже с мен и да предаде неговата колекция в сигурни ръце. За мен химикалката е много важно оръдие на труда - на писатели, на журналисти, на изобретатели, математици."

Някои от химикалките са донесени от различни държави, други пазят лични спомени.

Георги Рашков, колекционер: "Този е сравнително стар от времето на социализма, с таблица за умножение, тук като се върти тръбичката и може да се умножават числа. "

Георги Рашков, колекционер: "Ето този екземпляр е с вентилаторче. Той ми е подарък от една позната, мисля, че от Англия."

По този начин една колекция, събирана десетилетия, намира своя нов дом. А една случайно споделена реплика в телевизионен ефир се превръща в начало на ново приятелство.

#химикалки #„Последният печели“ #колекционери #колекция

Последвайте ни

ТОП 24

18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
1
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция
2
Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя...
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си твоята
3
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си...
Опасна "риба заек" плува в гръцки води, властите предлагат заплащане при улов
4
Опасна "риба заек" плува в гръцки води, властите...
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
5
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...
Делян Добрев се оттгеля от парламента
6
Делян Добрев се оттгеля от парламента

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
6
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...

Още от: Общество

Безплатни прегледи за ранна диагностика на рак на маточната шийка във Варна
Безплатни прегледи за ранна диагностика на рак на маточната шийка във Варна
В НДК избират нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание В НДК избират нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание
Чете се за: 00:40 мин.
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи 293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
Чете се за: 04:02 мин.
Три министерства проверяват замърсяването с мазут на плажове по родното Черноморие (КАРТА) Три министерства проверяват замърсяването с мазут на плажове по родното Черноморие (КАРТА)
Чете се за: 04:20 мин.
Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция
8567
Чете се за: 02:32 мин.
Почина дългогодишният директор на Ботаническата градина на БАН доц. д-р Антоанета Петрова Почина дългогодишният директор на Ботаническата градина на БАН доц. д-р Антоанета Петрова
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Издирват туристка в Пирин: Акцията се провежда в местността Кончето
Издирват туристка в Пирин: Акцията се провежда в местността Кончето
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
„Бягай с множествена склероза“ : Финал на инициативата „Шест маратона на шест континента“ „Бягай с множествена склероза“ : Финал на инициативата „Шест маратона на шест континента“
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих 14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Даниел Вълчев: Въпросът е дали България има самочувствието да постави своите интереси Даниел Вълчев: Въпросът е дали България има самочувствието да постави своите интереси
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
С над 1000 химикалки се сдоби Георги Игнатов, участник в...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Илхан Кючюк: Дълги години сме били жертва на двойствеността на...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
В НДК избират нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Джей Ди Ванс: Надявам се да постигнем напредък по ядрената тема и...
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ