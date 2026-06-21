С над 1000 химикалки се сдоби Георги Игнатов, участник в предаването "Последният печели"

Една случайна реплика в телевизионния ефир доведе до среща между двама непознати русенци. След като в предаването „Последният печели“ Георги Игнатов споделя, че колекционира химикалки, негов съгражданин му се обажда, за да му подари своята колекция от близо хиляда химикалки, събирани в продължение на десетилетия



Георги Рашков събира рекламни химикалки повече от 30 години. След пенсионирането си обаче се замисля каква ще е съдбата на колекцията му. Отговорът идва неочаквано – от телевизионния екран.

Георги Рашков, колекционер: "Когато гледах предаването "Последния печели", видях Георги, при неговото представяне разбрах, че той е от Русе и започнах да го търся, издирих го. С радост предоставих моята колекция на него, да се присъедини и да стане нещо още по-добро."

За Георги Игнатов обаждането е напълно неочаквано.

Георги Игнатов: "Много се радвам, че той успя да се свърже с мен и да предаде неговата колекция в сигурни ръце. За мен химикалката е много важно оръдие на труда - на писатели, на журналисти, на изобретатели, математици."

Някои от химикалките са донесени от различни държави, други пазят лични спомени.

Георги Рашков, колекционер: "Този е сравнително стар от времето на социализма, с таблица за умножение, тук като се върти тръбичката и може да се умножават числа. "

Георги Рашков, колекционер: "Ето този екземпляр е с вентилаторче. Той ми е подарък от една позната, мисля, че от Англия."

По този начин една колекция, събирана десетилетия, намира своя нов дом. А една случайно споделена реплика в телевизионен ефир се превръща в начало на ново приятелство.