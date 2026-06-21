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Даниел Вълчев: Въпросът е дали България има самочувствието да постави своите интереси

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Бяхме в ситуация, в която се колебаех как се казва външният министър, заяви Вълчев

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Въпросът е дали България има самочувствието да постави своите интереси, заяви проф. Даниел Вълчев в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Даниел Вълчев: "Въпросът е дали България има самочувствието да постави своите интереси, които по някаква причина не съвпадат с интересите на ЕС и на другите държави. Вторият въпрос е кой определя националния интерес на България – дали той се определя от българските граждани, които избират своите представители в парламента и оттам в правителството, и те трябва да се съобразяват с това, или правителството смята, че знае най-много от всички."

За политиката в ЕС Вълчев коментира.

Даниел Вълчев: "Не винаги, когато една държава постави остро въпрос в рамките на ЕС, тя го отстоява докрай. Понякога е „аз ще отстъпя, ти ще отстъпиш“. Големият въпрос с войната в Украйна е как ние, европейците, виждаме нейния край – дали изобщо виждаме някакъв край и ако си представяме света след пет години, кои са онези стъпки, които биха ни доближили до това, което искаме да постигнем след пет години. Аз не съм фен на санкции, които имат символен характер. Това със санкциите срещу руския патриарх няма никакъв фактически смисъл."

За политическата криза Вълчев коментира.

Даниел Вълчев: "За първи път от доста време на мен ми е спокойно, когато българският министър-председател ходи в Брюксел. Бяхме в ситуация, в която се колебаех как се казва външният министър."

По отношението на издигането на Андрей Гюров за президент Вълчев заяви.

Даниел Вълчев: "На тези президентски избори най-вероятно ще се състезават кандидати, издигнати от инициативни комитети, с изключение на Костадин Костадинов – кандидат от „Възраждане“. Това, че ще бъде издигнат от инициативен комитет, е резултат не на дълбоко политическо решение, а на прагматично – не всички в тази коалиция биха го подкрепили. Трудно ще излезе извън общността, която би подкрепила подобна кандидатура. Гюров е добра кандидатура, но доколко тя подхожда на голяма част от лидерите и няма ли да ги оспори."

За предстоящото предложението на "Прогресивна България" за президент Вълчев коментира.

Даниел Вълчев: "На него не му е важно кой точно ще бъде президент, по-важно му е да не загуби. Той еднакво може да спечели и да загуби. България много пъти е показвала, че не е склонна да слага всички яйца в една кошница и не сме склонни да вървим в една посока."

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#премиера Румен Радев #проф. Даниел Вълчев #външна политика #президент

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