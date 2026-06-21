Изборен балотаж в село Бата край Поморие

Частични местни избори се провеждат в две села у нас. На балотаж днес жителите на сливенското село Чинтулово и на поморийското - Бата избират своите кметове. До втори тур се стигна, след като миналата седмица нито един от кандидатите в двете населени места не получи нужното мнозинство.

Избори в село Бата край Поморие бяха насрочени след предсрочното прекратяване на мандата на досегашния кмет Георги Георгиев, който беше окончателно осъден за купуване на гласове. На балотажа днес един срещу друг се изправят Златина Петрова, издигната от Инициативен комитет, която е и дъщеря на досегашния кмет и кандидатът на БСП Валентин Петров. Изборният ден протича без сигнали за нарушения, но със засилено полицейско присъствие.