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Скейтьори от страната и чужбина се събраха в Бургас за Международния ден на скейтбординга

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Празникът продължава през целия ден с каране по емблематични градски локации и демонстрации

скейтьори страната чужбина събраха бургас международния ден скейтбординга
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Бургас се превръща в сцена на едно от най-големите скейт събития у нас. Поводът е Международният ден на скейтбординга, който събира десетки любители и професионални състезатели от цялата страна и чужбина.

Още от сутринта пространството около Морското казино се изпълни със скейтъри, а празникът продължава през целия ден на различни места в Бургас с каране по емблематични градски локации и демонстрации.

Идеята на инициативата е да популяризира скейтбординга и да покаже, че той е не само спорт, а начин на живот.

Петър Владимиров, организатор: “В цял свят, във всеки град, където има скейтбордисти те се събират заедно, да карат заедно, да се забавляват, да направят общността по-здрава и да покажат на малките деца, че това нещо съществува.”

Габриел Искрев-Габо, скейтбордист: “Чувството не може да се опише с думи. Наистина е уникално. Много е готино да се съберем всички заедно, цяла България. Има хора и от чужбина, които дойдоха специално за събитието.”

#Международен ден на скейтбординга #скейт #Бургас #скейтборд #морско казино

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