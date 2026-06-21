Скейтьори от страната и чужбина се събраха в Бургас за Международния ден на скейтбординга

Бургас се превръща в сцена на едно от най-големите скейт събития у нас. Поводът е Международният ден на скейтбординга, който събира десетки любители и професионални състезатели от цялата страна и чужбина.

Още от сутринта пространството около Морското казино се изпълни със скейтъри, а празникът продължава през целия ден на различни места в Бургас с каране по емблематични градски локации и демонстрации.

Идеята на инициативата е да популяризира скейтбординга и да покаже, че той е не само спорт, а начин на живот.

Петър Владимиров, организатор: “В цял свят, във всеки град, където има скейтбордисти те се събират заедно, да карат заедно, да се забавляват, да направят общността по-здрава и да покажат на малките деца, че това нещо съществува.”