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Тапите продължават: Натоварено движение по пътя за Гърция и в двете посоки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Малинова
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Натоварен трафик и в неделния ден. След вчерашните километрични задръствания посока Гърция и днес движението е интензивно и в двете посоки.

Интензивен трафик на главен път Е-79 в участъка при пътен възел Симитли. В неделя е въведено реверсивно движение – две ленти в посока София и една лента, която поема трафика на прибиращите се от граничния пункт „Кулата“, както и една лента за пътуващите от Банско и региона към столицата.

Към този час трафикът остава интензивен и в едната лента в посока от София към „Кулата“, което показва, че много от нашите сънародници избират да започнат лятната си почивка. Шофьорите трябва да се съобразяват с натовареното движение и в двете посоки.

„Рано сутринта трябва да тръгнем, за да можем да се приберем, иначе има много трафик, особено днес е ужас“, коментират пътуващи.

От АПИ отправят апел към всички шофьори да карат с необходимата скорост, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, както и да се движат съобразно пътната обстановка.

Призоваваме всички шофьори да се въоръжат с търпение.

#километрични задръствания #Гърция #трафик

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