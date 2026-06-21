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Недоволство в Сърбия: Протест срещу управляващите в Нови Сад

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Участниците носеха транспаранти и тениски с надпис „Студентите печелят“

недоволство сърбия протест управляващите сад
Снимка: БТА

В сръбския град Нови Сад се проведе масов протест срещу управляващите. Демонстрантите почетоха паметта на загиналите при рухването на козирката на жп гарата в града през 2024 г. и настояха за предсрочни парламентарни избори.

Протестиращите скандираха „Победа“ и освиркваха Вучич и управляващата партия. Много от участниците носеха транспаранти и тениски с надпис „Студентите печелят“.

Парламентарните избори трябва да се проведат през 2027 г., но сръбският президент заяви, че може да ги изтегли по-рано.

#студентите печелят #жп гара в Нови Сад #Сърбия #протести

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