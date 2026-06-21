„Соколите“ са готови за нов фурор на световни финали

Без да минава за голяма сила във футбола, Саудитска Арабия е за седми път на световно първенство. Нещо повече, 35 милионната страна вече беше удостоена от FIFA с честа да бъде домакин на Мондиала през 2034 г.

Сред саудитците, футболът отдавна е на особена почит и е въпрос на голям престиж. Националният отбор известен още като „Соколите“ прави голям фурор още при дебютното си участие на световно първенство в Съединените щати през 1994 г.

Подценени от всички, саудитците играят храбро и се класират втори в групата си. А победата над Белгия с 1:0 и до днес заема челно място в златния фонд на саудитския футбол.

Голът на Саид Ал-Овайран с 65 метров рейд през цялата отбрана на белгийците е също толкова майсторски изпълнен, колкото онзи на Диего Марадона срещу Англия 8 години по-рано в Мексико.

За награда тогавашният саудитски крал Фахд му връчва ключовете на чисто нов скъп автомобил.

Без съмнение и днешният владетел, 90-годишният крал Салман ще бъде щедър, ако „Соколите“ дадат повод за гордост на сънародниците си.

Преди 4 години в Катар, неговите поданици бяха единствените успели да победят бъдещия световен шампион Аржентина.

Гола за успеха с 2:1 вкара Салем Ал-Даусари. 34-годишният Ал-Даусари е наричан в страната си Краля на световните първенства.

На последните два Мондиала той има общо 3 гола с зеления екип.

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