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Красотата на древните пирамиди в Теотиуакан

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Една от най-големите атракции около Мексико Сити за туристите от цял свят и феновете покрай световното са пирамидите в Теотиуакан и полетът над долината с балон.

Мексико обект Бюлент
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Една от най-големите атракции около Мексико Сити за туристите от цял свят и феновете покрай световното са пирамидите в Теотиуакан и полетът над долината с балон.

Спиращо духа преживяване, което е коктейл от емоции. Колко пъти в живота се случва да летиш на 800 метра в дървен кош без сериозна застраховка за здравето над една от най-красивите долини в целия свят.

И то по изгрев слънце. Неописуемо. Епичното пътуване с балон, което отнема около 45 минути, е възможно за различна гледна точка към целия пейзаж.

Много туристи го правят за да се докоснат до вярванията на древните мезоамерикански народи. Всички те са смятали природата за основен източник на сила и вдъхновение, следвайки цикличния ритъм на деня и нощта, на което са подчинили целия си живот…

Подробности вижте в материала на Бюлент Мюмюнов!

#Мексико Сити

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