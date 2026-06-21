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Екстремни жеги в Западна Европа: Затворени училища, температурни рекорди и извънредни мерки (СНИМКИ)

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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По света
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Снимка: ЕПА/БГНЕС

Нова гореща вълна обхвана Европа. Във Франция бяха счупени или изравнени над 70 температурни рекорда, а заради жегата беше забранена употребата на алкохол по време на традционния Празник на музиката. Във Великобритания е в сила 4-дневно предупреждение за екстремна жега заради очаквани температури до 38 градуса. Високите температури не подминаха и Балканите.

Температури над 40 градуса и червен код за опасно горещо време в рекордните 35 френски департамента в неделния ден. Властите издадоха предупреждение да се внимава с водоемите, след като четирима младежи се удавиха в град Безансон. Утре най-високата степен за предупреждение ще засегне 35 милиона французи, над 800 училища ще останат затворени, а други 1800 ще са с намалени часове.

В неделния ден милиони хора очакваха традиционния Празник на музиката, но някои градове го отмениха. В други забраниха употребата на алкохола в рамките на фестивала, за да се избегнат инциденти с дехидратация.

"Няма да проработи, това е принуда. Честно казано, не може да наложат забрана на всеки един по улиците на Париж".

В Мадрид търсеха прохлада със студени напитки и:

Ана Гарсес, жителка на Мадрид: "Ветрило и малко сянка. Жегата наистина е изтощителна".

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Във Великобритания очакват следващата седмица температурата да надхвърли рекордните за юни 35,6 градуса, които са били измерени през 1976 г. в Саутхемптън.

В най-горещия ден за тази година водните паркове, басейните и парковете в Румъния бяха препълнени.

#сянка #гореща вълна #температурни рекорди #ветрило #Европа #Франция

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