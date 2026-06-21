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57% избирателна активност на балотажа за кмет в сливенското село Чинтулово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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57% избирателна активност на балотажа за кмет в сливенското село Чинтулово
Снимка: Иван Янев, БНТ
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Близо 57% е избирателната активност в сливенското село Чинтулово няколко часа преди края на балотажа за кмет на кметството. До 17.00 часа своя глас са дали 580 от общо 1028 избиратели.

И днес изборният ден в селото преминава при засилено присъствие пред училищния двор, където са разположени секциите. Въпреки струпването на групи от хора, сред които и двамата кандидати за поста, от Общинската избирателна комисия не съобщават за регистрирани нарушения.

Пред секциите се извиват опашки, като жителите масово предпочитат да гласуват с хартиени бюлетини – едва 10 души са се възползвали от възможността за машинно гласуване.

На днешния балотаж се явяват двамата претенденти, получили най-много гласове на първия тур, където разликата помежду им беше едва 13 гласа. Частичните избори в Чинтулово бяха насрочени след кончината на кмета, избран на редовния вот в началото на годината.

#Чинтулово #57% избирателна активност #балотаж

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