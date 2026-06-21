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От 60 цента до 45 евро: Колко струва сянката по Черноморието това лято?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Цената на сянката на плажа по родното Черноморие е доста различна. Голяма ножица - от 60 ероцента за чадър - до 45 евро за комплект шезлонги, колкото и в магазина, както се шегуват в социалните мрежи.

Каква е картината, какво казват хората за сметките, които им представят?

45 евро - толкова струва комплект чадър и два шезлонга пред едно от заведенията на плаж „Веселие“ край Созопол. Цената включва и плажни кърпи. Стопанинът на плажа не застана пред камерата ни, но твърди, че договорът му за концесия не поставя таван на цените за плажни принадлежности. Според него качеството оправдава цената.

Александър: “Според мен е висока цена 45 евро за два шезлонга и чадър"

На Несебър „Юг“ и „Харманите“ в Созопол – по 4,90 евро, а на Централния плаж в Созопол – 3,58 евро. Проверяваме цените и в Слънчев бряг. На плаж "Юг" чадър или шезлонг е 5,11 евро. Най-евтината сянка по Черноморието откриваме в Бургас.

Симеон Цветков, концесионер на "Северен плаж" - Бургас: "При превалутирането по фиксирания курс, сме закръглили цената да бъде в полза на клиента - 60 евроцента е един чадър, 60 евроцента един шезлонг.”

Отиваме на север, където според туристи плажните принадлежности около Варна са поскъпнали. На Офицерския плаж шезлонгът и чадърът струват по 4 евро. На плажа в Аспарухово чадър и шезлонг струват по 5.11 евро. Почти същата е цената в курорта Св. св. Константин и Елена - 5 евро.

Снимки: БТА

"Горе-долу 20% са по-скъпи, за да си вземеш чадър, трябва да вземеш и шезлонг. И тогава цените се качват."

"Тази година са ги вдигнали много, завишени са цените."

"Скъпичко е за българския народ. Мога да направя съпоставка между Гърция и България. Май месец бях там и цените са с десет евро по-надолу, като два шезлонга комплект и чадър.”

Оказва се има и платени плажове, на които внасянето на напитки не е позволено. Проверяваме и цените на кафето и водата. В едно от заведенията до Созопол отказват да ни покажат менюто. На плаж „Веселие“ срещаме Кирил, който прави бърза сметка.

Кирил, турист: “Ей това ресторантче - 4 кафенца, две лимонади и една минерална вода -50 евро. Без пари почти.”

Диметра: “Цената на кафето достига до 6-7 евро, водата също.“

Йордан, турист: “На плажа в Несебър водата беше 3 евро голяма, което е доста като цяло. Миналата година беше 3 лева.”

Иван Василев, управител на плажен бар в Бургас: “На плажа в Бургас, тук на нашия бар цените сме ги запазили, както миналата година - 2 евро струва кафенцето, а 2 евро е минералната вода.”

Колкото и различни да са цените по Черноморието, едно правило важи за всички плажове. 50% от плажната ивица трябва да остане свободна зона за туристите, а останалата част може да бъде заета от платени чадъри и шезлонги.

#сянката на плажа #чадър и шезлонг #цени

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