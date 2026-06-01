Започва летният сезон по морето – колко ще струва сянката на плажа?

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
От 1 юни плажовете по нашето Черноморие трябва да са почистени и оборудвани с шезлонги и чадъри, а на постовете започват работа спасители. Готови ли са плажните ивиците да посрещнат туристи и колко ще струва сянката това лято?

Цените това лято на чадърите и шезлонгите се очаква да останат непроменени. Това е така, защото голяма част от плажовете вече са стигнали до максимума по концесионния договор.

На едни от най-популярните плажове в Слънчев бряг цената това лято ще е 5,11 евро за чадър или шезлонг. На Несебър "Юг" и "Харманите" в Созопол – по 4,9 евро за принадлежност. На централния плаж в Созопол – по 3,58 евро. На Бургас "Север" ще е 60 евроцента, а в Крайморие - 5 евро.

Днес, на старта на сезона, няма никакво вълнение на морето в Крайморие, на плажа е много спокойно и слънчево.

Николай Димитров, концесионер на плажа на Крайморие и представител на Асоциацията на концесионерите на морски плажове: „Трябваше да бъде 5,11 евроцента, защото така ми е по договор. Аз съм я направил 5 евро за чадър и 5 евро за шезлонг, като държа да подчертая, че в тази цена влизат и масичките, и шалтетата. Те са напълно безплатни, калкулирани са в комплекта. Факт е, че от години нашите договори се индексират спрямо инфлационния индекс и ние плащаме по-висок наем всяка година с натрупване от предходните години. Но цената на платената услуга – чадър и шезлонг – е фиксирана. Тя не може да бъде надскочена. В същото време наемите всяка година растат с натрупване.“

Той отбеляза, че от 1 юни по договор плажовете стават охраняеми.

„Тоест ние ще назначим съответния брой спасители, а по реанимационните пунктове ще има и реаниматори, и медицински лица. Държа да подчертая, че единствено в България има реанимационни пунктове и медицински лица на плажовете. Никъде другаде по света няма. Това е още един принос към сигурността и безопасността на хората. Това е разход, но сме го приели, защото е заложено в договора.“

През зимата са нанесени значителни щети на голяма част от плажните ивици.

„За съжаление, през октомври почти всички плажове по Южното Черноморие пострадаха много сериозно. И то не от морето, а от зад, от стичащата се вода. Както знаете, най-ниската точка във всяко населено място са плажовете и водата се стича натам. Всички плажове – както тук, така и надолу към Созопол, Приморско и Царево – пострадаха. Но това ни е задължение по договор. Плажовете са подготвени и очакваме посетителите", допълни Димитров.

На плажа в Крайморие има достатъчно спасители, но не така е на други места по българското Черноморие.

Васил Алексиев, старши спасител и инструктор по водно спасяване към БЧК: „Правилата са винаги едни и същи. Те са фиксирани в наредба. Имаме инструкции и гледаме да ги спазваме. Така, както е определено по схемата на плажовете, започваме работа по установения ред – с един пост и двама спасители. Апелирам в този Ден на детето към родители, посетители и спасители заедно да работим и да си гледаме децата, за да намалим водния травматизъм в България.“

„Специално за нашия плаж никога не сме имали недостиг на спасители. От 4 юни започва и курс за водни спасители, който се провежда тук, на плажа, и голяма част от курсистите остават да работят при нас. Като цяло има много градове, които още не са започнали активно да работят в тази сфера, но предполагам, че ще могат да наваксат през този месец, така че през юли да бъдат на 100% обезпечени.“

От миналата година спасителите започват работа с по-късно работно време – от 9:00 часа. От тогава плажовете са охраняеми и е желателно плажуването да започва след този час, тъй като преди това няма да има кой да помогне при евентуален инцидент в морето.

Вижте прякото включване на Давид Сукнаров

