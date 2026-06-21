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Слънчева седмица ни очаква с краткотрайни интензивни валежи на места

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През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29° и 34°, в София – около 30 градуса.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средното.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е между 21° и 23°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите в западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

Във вторник и сряда над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Над Източна България ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°.

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