Грижата за психичното здраве и реформите: Водещи специалисти участваха на форум в София

Над 300 психиатри от цяла Европа бяха гости на София, за да участват в един от най-престижните форуми в психиатрията - този на Европейската мрежа за психично-здравни услуги. България е домакин за втори път, 25 години след първата конференция, като организатори бяха Глобална инициатива в психиатрията и Националният център за обществено здраве и анализи. Пред нашата камера говорят две от легендите в психиатрията.

Това е едно от най-големите събития в психиатрията. Конференцията на Европейската мрежа за оценка на психично-здравните услуги. Реномиран клуб от изследователи, практици, психиатри, психично-здравни професионалисти, хора с огромен опит. Обединени в платформа за научен обмен на най-добрите практики в психиатрията. Която сега поставя въпроса - как трябва да се преосмисли психичното здраве във времена на толкова промени.

Проф. Норман Сарториус: „Заболяванията се променят. Променят формата си, защото и ние се променяме. Днес говориш на език, който баща ти или майка ти ще намерят за много необичаен. Начинът, по който хората изразяват своите мисли, се промени. И трябва да научим новия език. Но трябва да променим и услугите, които съществуват в психиатрията. Защото те все още са такива, каквито са били преди 100 години.“

Проф. Норман Сарториус е истинска легенда в психиатрията. За своите 90 години е много далеч от умората непрекъснато да търси нови подходи в крак с промените, които налага времето.

Проф. Норман Сарториус: „Мисля, че един от приоритетите сега е да обърнем внимание на хората, които се грижат за психично болните. Синове, дъщери, съпрузи. Тяхното натоварване е много голямо. Ходят на работа, гледат децата си и трябва да се грижат и за болните. Те нямат никаква защита и помощ. И страдат толкова много. Трябва да помислим какво можем да направим за тях.“ Проф. сър Греъм Торникрофт: „В началото, преди 25 години, беше пределно ясно, че в много страни в Европа услугите за хора с психични проблеми не са достатъчни и качествени. А цифрите са ясни - всяка година един от четирима има някакъв психичен проблем. Три четвърти от нас познават някой, който има психичен проблем в семейството си. И за да се справим, ни е необходима качествена и достъпна грижа. Която не навсякъде в Европа е осигурена. Затова се обединихме и всяка година събираме професионалистите в тази област.“

Проф. сър Греъм Торникрофт е дългогодишен председател на Кралския колеж по психиатрия и неговите думи винаги приковават най-голямо внимание. И диагнозата му за нашата действителност е абсолютно точна.

Проф. сър Греъм Торникрофт: „Подобно на повечето източноевропейски страни, тук болниците са твърде далеч от хората, няма достатъчно услуги в общността, няма спешни кризисни услуги. А в тези големи психиатрични болници понякога хората остават с години, може би дори десетилетия. Почти липсва помощ за рехабилитация, за да бъдат включени в обществото като всички останали. Имаме група психиатри, които идват от Украйна и се занимават с война, травми, ветерани, ранени. Нямам такъв опит. Хората може би чуват и виждат неща, които другите не чуват. Те са параноични и уплашени. Преживяването е същото, лечението е същото. И така опитът, който имам, е релевантен за хора от други страни.“ Проф. Норман Сарториус: „Продължителността на живота се увеличи и сега често психичното заболяване не е единственото. Диабет или сърдечносъдово заболяване. 70% от хората след 50 години имат още едно заболяване. Трябва да мислим как да се справяме с това.“

Проф. Сарториус е основател и първи директор на отдела за психично здраве в СЗО. Една от най-важните му мисии.

Проф. Норман Сарториус: „Проблемите с психичното здраве са сред основните и най-важни обществени здравни проблеми в света. А като цяло, в световен мащаб, услугите за психично здраве са много недофинансирани. А трябва да си признаем, че грижата за болния е много важна. Затова е важно да видим как можем да помогнем на грижещите се. Трябват ли им пари? Нуждаят ли се от по-съкратено или гъвкаво работно време? Да бъдат напътствани как да се грижат за психично болния или дементния. Просто трябва да променим начина, по който подхождаме към хората.“

Причината хората да не търсят навременно психиатрично лечение до голяма степен се определя от невъзможността те да намерят качествена грижа. Страхуват се къде ще попаднат, при какви условия, какво ще е отношението към тях. Но страхът стои и от другата страна. Страхът на обществото, който изолира, ражда стигма и убива.

Проф. сър Греъм Торникрофт: „И трябва да лекуваме тези нагласи в населението, като обясняваме: психиатричното лечение може да е също толкова добро, колкото лечението на диабет, високо кръвно или болка в тазобедрената става. Психиатричното страдание е здравословен проблем като всички останали. Лечим е. Майка ми, когато бях на три години, беше много сериозно депресирана. Лекуваха я с електрошок. Тя се възстанови и като медицинска сестра работи още 20 години. Това трябва да е посланието ни и към правителството, към министъра на здравеопазването, към финансовия министър – трябва да инвестират в психичната помощ. Добре е за обществото, добре е и за икономиката. Искаш ли хора на работното място, които са депресирани и не работят?“

Посланието е ясно, предадено и прието. Заедно с надеждата, че подобен форум ще даде достатъчно енергия за промени.