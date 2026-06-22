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Следобедни валежи в Западна България се очакват днес

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Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29° и 34°, в София – около 30°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е между 21° и 23°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите в западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

Във вторник и сряда над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Над Източна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. През следващите дни преди обяд ще бъде слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

#Западна България #времето #валежи #прогноза за времето #новини в Метрото

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