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Бронзов паметник на Апостола в цял ръст откриха в Търговище

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В навечерието на 189-годишнината от рождението на Апостола на свободата, на официална церемония на площад „Независимост" в Търговище беше открит негов нов паметник.

Състоя се военен ритуал с участието на офицери и курсанти от националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново. На откриването присъства и президентът Илияна Йотова.

На официална церемония: Откриват нов паметник на Васил Левски в Търговище

Автор на монумента е скулптурът Илия Иванов. Композицията е от два елемента – бронзов паметник на Левски в цял ръст, висок 2,65 метра, пред бяла олтарна стена, на която от горната страна има надпис с позлатени букви „Свобода, свята и чиста република“.

#цял ръст #бронзова скулптура #откриване на паметник на Левски #Търговище

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