Операция „Пирати 4“: Стоки за близо 5 млн. евро са задържани от български митничари

В рамките на международната операция „Пирати 4“ български митнически служители са задържали стоки за близо 5 млн. евро, съобщиха от Агенция "Митници". Задържани са общо 186 858 стоки заради нарушаване на права на интелектуалната собственост. Открити са и 165 548 кутии недекларирани цигари, 4000 кг фреон и 163 кг парфюмни есенции. Конфискувани са 5,170 кг злато, 77 880 евро, 4000 британски паунда и 5400 щатски долара.

Обща стойност на задържаните стоки - около 5 млн. евро, представлява близо една трета от стойността на всички стоки, задържани по време на операцията. В рамките на операция „Пирати 4“ са задържани над 1,7 милиона фалшифицирани и недекларирани стоки на приблизителна стойност 17,4 млн. евро. Сред тях са над 1,35 милиона фалшифицирани продукти на стойност 12,2 млн. евро и недекларирани и незаконни стоки на стойност над 5,2 млн. евро.

Операцията е насочена срещу престъпните мрежи, които стоят зад фалшифицираните стоки, митническите измами и незаконната трансгранична търговия. Тя е проведена между 15 и 26 юни на сухопътни гранични контролно-пропускателни пунктове, пристанища, летища и логистични центрове в Европа.

При операцията в цяла Европа са задържани фалшифицирани дрехи, обувки, козметика и фармацевтични продукти, казаха от Агенция "Митници". Установени са и големи количества недекларирани и незаконни стоки, включително горива, цигари, злато и пари в брой. Службите са открили и откраднати превозни средства, огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и екзотични диви животни, и културни артефакти.