Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокирани българи от Близкия изток

Чете се за: 01:30 мин.
Снимка: БГНЕС/Архив
Продължава евакуацията на български граждани, блокирани в Близкия изток заради военните действия. Очаква се още наши сънародници да се завърнат у нас днес с чартърен полет от Малдивите.

От Кризисния щаб на външното ни министерство активно работят за евакуирането на наши сънародници от Кувейт, Катар и Бахрейн. Предвижда се извеждането им да стане през сухопътната граница със Саудитска Арабия и събирането им в Рияд.

Протича и организацията по осъществяване на специален полет от саудитската столица. От външно министерство препоръчаха да се избягват каквито и да е пътувания до Ливан. Призовават се българските граждани там да напуснат страната, като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности.

Вчера още 180 българи се прибраха от Дубай с полет на националния превозвач. Организацията за евакуация беше на два туроператора. Самолетът е минал през египетския град Хургада, за да презареди с гориво. Полетът от Дубай е продължил около 7 часа. По данни на външното ни министерство около 2600 българи вече са се завърнали у нас от зоната на конфликта.

