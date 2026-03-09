Служители на градския транспорт във Варна излизат на протест – очаква се блокада на Аспаруховия мост

Протести на служителите в Градски транспорт започват днес в няколко града на страната. Най-мащабният ще бъде във Варна, където се очакват блокади на важни пътни артерии.

Почти през цялата седмица ще има протести в цяла България, но днес във Варна започват мащабните протести на служителите в градския транспорт.

Ана Ковачева, областен координатор на КНСБ за Варна: "КНСБ настоява за политика за увеличение на доходите в сектора за градския транспорт за цялата страна, като от днес започват служителите на градски транспорт с протестно автошествие, което ще започне от 11:00 часа, ще мине през целия град и ще завърши в участък на Аспаруховия мост. След Варна, в утрешния ден ще бъдат в протестна готовност служителите на градския транспорт в Русе, следват служителите на София и на Агенция "Пътна инфраструктура".

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов уточни, че синдикатите настояват за увеличение на заплатите в сектора, което да бъде заложено чрез удължителния закон за бюджета:

"Исканията са ясно поставени от месеци назад. След дълги напоителни срещи с формати в Министерство на финансите, в бюджетни комисии и къде ли още не, ние сме поставили ясното искане за едно 5% увеличение на работните заплати с удължителният закон за бюджета. Защо искаме 5%? Защото на всички работещи в бюджетната сфера беше увеличено работно заплащане с тези 5%. Но само за "Български пощи", градския транспорт, НКЖИ и БДЖ, само тези, които са на субсидии и структури, които са на субсидии, работещите не успяха да получат съответно тези 5%, така че ние искаме тези 5% от бюджета."

Той допълни, че днешната акция е предупредителна. Според синдикатите е изтекло и предишното споразумение с Община Варна за транспортния сектор:

"За да бъде ясно отговорено и разписано какви ще бъдат стъпките за увеличение на заплатите, общината следва да има пари от бюджета, с които да оперира, за да може да направи съответното първоначално увеличение на работните заплати."

Синдикатите планират и по-големи увеличения при приемане на редовен бюджет:

"След като получим тези 5% при редовен бюджет, вече ще минем на редовните искания, които ги имаме още от миналата година - с увеличение на заплатите от 10%, дори на места и 15%. Така че това е една първа стъпка за да няма тази несправедливост, която останаха само няколко сектора без увеличение на работните заплати."

Организаторите признават, че блокирането на ключови пътни артерии ще създаде сериозни затруднения за гражданите:

"Днес ще бъде затворена отсечка от Аспаруховия мост и то за няколко часа. Винаги, когато има протест със затваряне било то на кръстовище, било то на мост, било то на някоя друга възлова пътна артерия, винаги има недоволство. Но аз искам да се извиня предварително на гостите и гражданите на Варна, защото това е единственият начин, очевидно, някой да чуе работещите хора, защото и те имат съответно своите изисквания."

Организаторите предупреждават, че ако исканията им не бъдат чути, протестите може да ескалират.

