БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Служители на градския транспорт във Варна излизат на протест – очаква се блокада на Аспаруховия мост

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Запази

Липсата на редовен бюджет предизвиква недоволство в страната

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Протести на служителите в Градски транспорт започват днес в няколко града на страната. Най-мащабният ще бъде във Варна, където се очакват блокади на важни пътни артерии.

Почти през цялата седмица ще има протести в цяла България, но днес във Варна започват мащабните протести на служителите в градския транспорт.

Ана Ковачева, областен координатор на КНСБ за Варна: "КНСБ настоява за политика за увеличение на доходите в сектора за градския транспорт за цялата страна, като от днес започват служителите на градски транспорт с протестно автошествие, което ще започне от 11:00 часа, ще мине през целия град и ще завърши в участък на Аспаруховия мост. След Варна, в утрешния ден ще бъдат в протестна готовност служителите на градския транспорт в Русе, следват служителите на София и на Агенция "Пътна инфраструктура".

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов уточни, че синдикатите настояват за увеличение на заплатите в сектора, което да бъде заложено чрез удължителния закон за бюджета:

"Исканията са ясно поставени от месеци назад. След дълги напоителни срещи с формати в Министерство на финансите, в бюджетни комисии и къде ли още не, ние сме поставили ясното искане за едно 5% увеличение на работните заплати с удължителният закон за бюджета. Защо искаме 5%? Защото на всички работещи в бюджетната сфера беше увеличено работно заплащане с тези 5%. Но само за "Български пощи", градския транспорт, НКЖИ и БДЖ, само тези, които са на субсидии и структури, които са на субсидии, работещите не успяха да получат съответно тези 5%, така че ние искаме тези 5% от бюджета."

Той допълни, че днешната акция е предупредителна. Според синдикатите е изтекло и предишното споразумение с Община Варна за транспортния сектор:

"За да бъде ясно отговорено и разписано какви ще бъдат стъпките за увеличение на заплатите, общината следва да има пари от бюджета, с които да оперира, за да може да направи съответното първоначално увеличение на работните заплати."

Синдикатите планират и по-големи увеличения при приемане на редовен бюджет:

"След като получим тези 5% при редовен бюджет, вече ще минем на редовните искания, които ги имаме още от миналата година - с увеличение на заплатите от 10%, дори на места и 15%. Така че това е една първа стъпка за да няма тази несправедливост, която останаха само няколко сектора без увеличение на работните заплати."

Организаторите признават, че блокирането на ключови пътни артерии ще създаде сериозни затруднения за гражданите:

"Днес ще бъде затворена отсечка от Аспаруховия мост и то за няколко часа. Винаги, когато има протест със затваряне било то на кръстовище, било то на мост, било то на някоя друга възлова пътна артерия, винаги има недоволство. Но аз искам да се извиня предварително на гостите и гражданите на Варна, защото това е единственият начин, очевидно, някой да чуе работещите хора, защото и те имат съответно своите изисквания."

Организаторите предупреждават, че ако исканията им не бъдат чути, протестите може да ескалират.

Вижте прякото включване на Нивелина Няголова

#искане за по-високи заплати #протести в страната #Градски транспорт - Варна #КНСБ

Последвайте ни

ТОП 24

България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
1
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иран избира нов лидер до часове?
2
Иран избира нов лидер до часове?
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия
3
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
4
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
5
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
6
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има...

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
4
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
5
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Регионални

Три са жертвите на катастрофа на пътя Ъглен – Дерманци
Три са жертвите на катастрофа на пътя Ъглен – Дерманци
Катастрофа с моторист край село Катунци Катастрофа с моторист край село Катунци
Чете се за: 00:27 мин.
Дами на мотори отбелязаха 8 март с шествие в Бургас (ВИДЕО) Дами на мотори отбелязаха 8 март с шествие в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 02:50 мин.
По случай 8 март: Празник на две колела във Варна По случай 8 март: Празник на две колела във Варна
Чете се за: 00:57 мин.
Благотворителна кауза: Мъже и жени бягаха на токчета в Асеновград Благотворителна кауза: Мъже и жени бягаха на токчета в Асеновград
Чете се за: 03:40 мин.
Навръх 8 март: Подкрепа за жените в онкодиспансера в Русе Навръх 8 март: Подкрепа за жените в онкодиспансера в Русе
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокирани българи от Близкия изток Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокирани българи от Близкия изток
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Служители на "Български пощи" излизат на протест в деня за изплащане на пенсиите Служители на "Български пощи" излизат на протест в деня за изплащане на пенсиите
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Служители на градския транспорт във Варна излизат на протест...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Бюджетната комисия в НС трябва да разгледа удължителния закон за...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Чете се за: 00:40 мин.
По света
В началото на седмицата: Слънчево, топло следобед, но със сутрешни...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ