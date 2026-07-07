Столичната община поема пряко строителния контрол в район „Връбница“ след установени нарушения

Столичната община прекратява действието на делегираните правомощия на кмета на район „Връбница“ Румен Костадинов и на главния архитект на района арх. Симеон Симеонов, свързани със строителния контрол и одобряването на инвестиционни проекти.

Заповедта за прекратяване на правомощията на районния кмет е подписана от кмета на София Васил Терзиев. Тя се отнася до правомощията по Закона за устройство на територията за контрол върху строителството.

С отделна заповед временно изпълняващият длъжността главен архитект на Столичната община арх. Таня Герганова прекратява делегираните правомощия на главния архитект на район „Връбница“ арх. Симеон Симеонов, свързани със съгласуването и одобряването на инвестиционни проекти.

От Столичната община посочват, че мярката има превантивен характер и цели до приключване на проверките и действията на компетентните институции дейностите по строителен контрол и съгласуване на инвестиционни проекти да се извършват пряко от общинската администрация. Целта е да се гарантира законосъобразното протичане на административните процедури, да се предотвратят съмнения относно тяхната законосъобразност и да бъде защитен общественият интерес.

Действията са предприети след извършени проверки и последвали институционални мерки от страна на Столична община във връзка с установените нарушения в район „Връбница“.