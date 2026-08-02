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Алберт Попов и Калин Златков влязоха в подготвителен режим

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Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
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Двамата се подготвят във Витенбург.

Алберт Попов
Снимка: Startphoto.bg
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Водещите български състезатели по ски алпийски дисциплини Алберт Попов и Калин Златков са на първия си подготвителен лагер на сняг в залата във Витенбург (Германия).

Попов тренира под ръководството на австриеца Флориан Пуц. С отбора в Германия бе и отговорникът за алпийците в БФСки Иван Каневчев. Според него, промяната в щаба на Алберт Попов и смяната на ските му е повлияла положително.

Каневчев отбеляза също така, че обикновено, когато един скиор променя марката ски, се изисква сравнително дълъг период на адаптация към материала, докато при Алберт този процес е преминал бързо и успешно.

„Предстои тестване на различни видове ски, но като цяло Алберт изглежда много бързо адаптиран към новата марка. Калин Златков ще проведе цялата си подготовка с Алберт Попов, което създава предпоставки за добри резултати. Много съм доволен от усилията, които всички треньори и състезатели влагат в подготовката. Сигурен съм, че с това темпо добрите резултати няма да закъснеят“, каза още Каневчев.

Вторият лагер на сняг е предвиден да започне на 15 август на швейцарския глетчер Саас Фе.

# Калин Златков # Алберт Попов

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