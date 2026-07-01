Атентат в Солун: Един загинал при нападения срещу политици

Един човек е загинал при атентати срещу активисти на управляващата консервативна партия „Нова демокрация“ в Гърция.

Нападенията са извършени в Солун срещу жилищата на трима представители на политическата формация. Атакувани са председателят на изпълнителния комитет на „Нова демокрация“ Зисис Йоакимович, бившият депутат Саввас Анастасиадис и бившият партиен кандидат Афродита Нестора.

При последното нападение са били ранени пет души, изгорели са четири автомобила, паркирани в гаража на сградата. Всичко сочи, че зад нападенията стоят едни и същи извършители, отбелязва полицията. Властите издирват записи от охранителни камери за тяхното откриване и задържане.

Премиерът Кириакос Мицотакис, който е и председател на управляващата партия, изрази „възмущение и гняв от подлото, терористично и смъртоносно нападение“. Той обяви „нулева толерантност“ към всяка нова форма на тероризъм, която би могла да възникне в страната. Атентатите осъдиха и левите опозиционни партии.