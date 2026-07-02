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Песента на Дубиоза Колектив, която се превърна в неофициален химн на Мондиал 2026

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Спорт
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Групата създава песента „USA” преди 15 години, но хитът отново доби популярност, след като Босна и Херцеговина се класира на световното първенство

Дубиоза Колектив
Снимка: БТА
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Без значение от изхода на мача между Босна и Херцеговина и САЩ, привържениците на балканската страна привлякоха доста внимание към себе си. И най-вече заради интересния музикален съпровод, който съпътстваше мачовете на отбора. По стадионите до момента звучаха типични балкански ритми, които повдигаха духа на тима. Но една песен още преди турнира придоби сериозна популярност.

Групата Дубиоза Колектив е добре позната у нас. Творяща музика, в която може да откриете елементи на пънк, ска, реге, дори хип-хоп, бандата създава песента „USA” преди 15 години, в която се иронизира реалността – как босненците искат да заминат за Щатите, за да зърнат Статуята на свободата и Голдън Гейт Бридж, но в крайна сметка осъзнават, че им е по-добре у дома на Балканите, та дори и тревата в двора на съседа да е винаги по-зелена. Оригиналният текст е само на английски. В чест на световното първенство сега момчетата правят кавър, като този път песента е на босненски и с препратки към предишното им участие на Мондиал през 2014.

„Когато е пуснахме за първи път, показвахме действителността. Тази песен еволюира – показваше американската мечта, сега показва футболната ни мечта, която в крайна сметка стана реалност“, споделя басистът на групата Ведран Муяджич.

Вече не се пее за Голдън Гейт Бридж. Но вече се играе в града на този мост – Сан Франциско по ирония на съдбата – точно срещу Съединените Щати.

Вижте целия обект във видеото.

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