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Няма замърсяване на въздуха в София след големия пожар в завод за преработка на пластмаса

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
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Овладян е големият пожар, който се разрази вчера в халетата на завод за преработка на пластмаса в София. Какво е качеството на въздуха в района и има ли опасност за хората от кварталите в близост?

Марин Маринов - директор на дирекция"Климат, енергия и въздух", Столична община: "Искам да успокоя гражданите, че към настоящия момент няма опасност за здравето. Единствените фактори, така благоприятни от вчерашната буря, са, че се разсеяха замърсителите, падналият дъжд и вятърът подпомогнаха издигането и бързото разсейване на димния облак."

Александър Джартов - директорът на Главна дирекция "Пожарна безопастнот и защита на населението": "Бяха поискани допълнително от Столична община водоноски, останаха до към 2.00 ч през нощта, ситуацията беше овладяна, още в 9 ч. беше локализиран пожарът. В момента колегите оценяват конструкцията на самите складове, за да може да се прецени дали е безопасно да се работи вътре, като ако има такава възможност ще се изнася отпадъкът навън постепенно и да се доизгасява, защото иначе ще продължи да тлее с дни".

#няма замърсяване #София #пластмаса #завод #въздух

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