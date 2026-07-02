Няма замърсяване на въздуха в София след големия пожар в завод за преработка на пластмаса

Овладян е големият пожар, който се разрази вчера в халетата на завод за преработка на пластмаса в София. Какво е качеството на въздуха в района и има ли опасност за хората от кварталите в близост?

Марин Маринов - директор на дирекция"Климат, енергия и въздух", Столична община: "Искам да успокоя гражданите, че към настоящия момент няма опасност за здравето. Единствените фактори, така благоприятни от вчерашната буря, са, че се разсеяха замърсителите, падналият дъжд и вятърът подпомогнаха издигането и бързото разсейване на димния облак."