Симеон Дянков: Това е един боязлив бюджет

Председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков определи проекта на държавния бюджет за 2026 г. като „боязлив“ и предупреди, че заложените цели за намаляване на дефицита са нереалистични.

„Повтаря се историята, но като гротеска този път“, заяви Дянков в "Още от деня" по повод аргументите на управляващите, че са наследили тежко финансово положение.

По думите му правителството действително е наследило висок дефицит, но оттук нататък носи отговорност за предприемането на необходимите мерки.

„Това е един боязлив бюджет, можеше да се направи много повече“, каза той.

Според Дянков обещанията дефицитът да бъде сведен до 3% през 2027 и 2028 г. са неизпълними. По думите му липсват реални мерки за ограничаване на бюджетния дефицит.

Той предупреди още, че България ще остане в процедура по свръхдефицит още години.

„България ще бъде в процедура на свръх дефицит поне още няколко години със сигурност след края на това управление“, каза председателят на Фискалния съвет.

Според него заложеният дефицит ще постави страната сред държавите с най-лоша фискална дисциплина в Европейския съюз.