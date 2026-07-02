БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ...
Чете се за: 03:45 мин.
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
Седмица след трагедията на "Тракия": Пред БНТ...
Чете се за: 03:47 мин.
Русия извърши най-масирана атака срещу Киев от началото...
Чете се за: 03:17 мин.
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...
Чете се за: 01:57 мин.
Народното събрание избра д-р Асен Меджидиев за...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Симеон Дянков: Това е един боязлив бюджет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков определи проекта на държавния бюджет за 2026 г. като „боязлив“ и предупреди, че заложените цели за намаляване на дефицита са нереалистични.

„Повтаря се историята, но като гротеска този път“, заяви Дянков в "Още от деня" по повод аргументите на управляващите, че са наследили тежко финансово положение.

По думите му правителството действително е наследило висок дефицит, но оттук нататък носи отговорност за предприемането на необходимите мерки.

„Това е един боязлив бюджет, можеше да се направи много повече“, каза той.

Според Дянков обещанията дефицитът да бъде сведен до 3% през 2027 и 2028 г. са неизпълними. По думите му липсват реални мерки за ограничаване на бюджетния дефицит.

Той предупреди още, че България ще остане в процедура по свръхдефицит още години.

„България ще бъде в процедура на свръх дефицит поне още няколко години със сигурност след края на това управление“, каза председателят на Фискалния съвет.

Според него заложеният дефицит ще постави страната сред държавите с най-лоша фискална дисциплина в Европейския съюз.

„Това ни нарежда на трето място в Европейския съюз... Надминаваме с други думи 25 държави по дефицит, никога не се е случвало това в историята на България“, заяви Дянков.

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
2
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
3
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в жк "Младост"
4
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов"...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
5
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
България допусна трета загуба на еврошампионата за мъже под 22 г.
6
България допусна трета загуба на еврошампионата за мъже под 22 г.

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
4
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
5
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
6
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...

Още от: Политика

Румен Христов разкритикува проекта на държавния бюджет за 2026 г.
Румен Христов разкритикува проекта на държавния бюджет за 2026 г.
Президентът Йотова изказа съболезнования за жертвата на атентата в Солун Президентът Йотова изказа съболезнования за жертвата на атентата в Солун
Чете се за: 00:45 мин.
Полетите на Пеевски: Сблъсък между вътрешния министър и депутата Полетите на Пеевски: Сблъсък между вътрешния министър и депутата
Чете се за: 06:07 мин.
Правителството категорично осъжда терористичния акт в Солун Правителството категорично осъжда терористичния акт в Солун
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите възложиха на Сметната палата да извърши одит на НОИ, МФ и МТСП Депутатите възложиха на Сметната палата да извърши одит на НОИ, МФ и МТСП
Чете се за: 00:37 мин.
Комисията по правни въпроси в ЕП отхвърли искането за свалянето на имунитета на Илхан Кючюк Комисията по правни въпроси в ЕП отхвърли искането за свалянето на имунитета на Илхан Кючюк
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава в ареста
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
ЕК одобри съдебните реформи, България е на път да получи петото плащане по ПВУ ЕК одобри съдебните реформи, България е на път да получи петото плащане по ПВУ
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в жк "Младост" Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в жк "Младост"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Полетите на Пеевски: Сблъсък между вътрешния министър и депутата
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Седмица след трагедията на "Тракия": Пред БНТ говорят...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Край на епидемичната вълна от хантавирус
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Нови данни: Русия с 450 000 загинали и 1,4 млн. ранени от началото...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ