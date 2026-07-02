Председателят на СДС и заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Румен Христов разкритикува проекта на държавния бюджет за 2026 г., като заяви, че в него липсват достатъчно смели реформи и реално ограничаване на разходите.

По думите му управляващите са отложили тежките решения за следващите години.

„Трябваше да бъдат по-смели“, заяви в "Още от деня" Христов.

Според него не са предприети достатъчно мерки за намаляване на бюджетните разходи.

Христов подкрепи въвеждането на осигуровки за държавните служители като стъпка в правилната посока, но смята, че реформите е трябвало да започнат още в началото на управлението.

По повод критиките, че ГЕРБ-СДС не е извършил подобни промени, когато е бил на власт, Христов посочи като причина коалиционното управление.

„Когато имаш коалиционно управление и когато управляваш с един много социално ориентиран политически субект, каквато беше БСП... иначе се разтураше коалицията“, заяви той.

В коментар на обвиненията на управляващите за наследени финансови проблеми, Христов призна, че е възможно да са били допуснати грешки, но предупреди, че не може всяка отговорност да се прехвърля на предходните кабинети.

„Може и да има допуснати грешки. Те ще бъдат обследвани. Ако има виновни, сигурно ще понесат отговорността. Но така да се определяш постоянно с предходници, това е традиция във България“, каза той.

По темата за съдебната власт Христов заяви, че СДС ще подкрепи избора на нов Висш съдебен съвет, защото настоящият състав е с изтекъл мандат.

Румен Христов потвърди и решението си да се оттегли като председател на СДС след два мандата. Заяви още, че се гордее с това, че е успял да съхрани партията в труден период.