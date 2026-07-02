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Рекордните 440 кг райски газ иззеха полицаи при спецакция в Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Задържани са седем души, установено е, че работят сезонно в курорта

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Рекордно количество райски газ – 440 килограма, е иззето днес при специализирана полицейска операция на служители на Районното управление в Созопол. Това е най-голямото количество райски газ, установявано до момента при подобна акция в района.

Около 17.00 ч. днес полицейски служители в Созопол са получили сигнал за разпространение на райски газ в дискотеки и заведения. При операцията на паркинг пред търговски обект са открити три автомобила и палет с 80 на брой кутии, съдържащи големи флакони с райски газ. Всеки от тях е с тегло от 5 килограма. Общото количество на иззетия райски газ е около 440 килограма.

По случая са задържани седем души. Те са от вътрешността на страната, като работят сезонно в курорта. По първоначални данни те са част от организирана схема за разпространение на райски газ по морето.

Това е най-голямото количество райски газ, установявано до момента при подобна акция по Южното Черноморие.

#полицията в Созопол #райски газ #спецакция

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