Нови детайли около разследването на инцидента с воден атракцион в Ахелой

Пред БНТ говорят ключови свидетели на тежкия инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелой. След като прокуратурата повдигна обвинение на управителя на незаконната водна база, станаха ясни смущаващи детайли, разказани от очевидци. Според тях атракционът е бил претоварен, а обвиняемият водач на джета видимо е бил без опит. Прокуратурата проверява връзка между него и туроператорската фирма, с която младежите са дошли на почивка, тъй като плащането за услугата е станало чрез тях.

Румен Русев е един от преките свидетели на инцидента. Още докато туристите били на брега, забелязал, че водачът на джета Иван Сивов е без опит.

Румен Русев, свидетел на инцидента: "Той искаше да качи 5 човека в плота. Потегли и джета започна да отказва. Той нямаше идея, че този джет няма да има тази мощност да ги изтегли, нито да прави атракции."

Джетът бил върнат на брега. А управителят на водната база упрекнал служителите си, че джетът бил развален.

Румен Русев, свидетел на инцидента: "Тогава чух едно от момчетата, което помагаше там да му казва – "Не е проблемът в машината, проблемът е, че ти претовари самия джет. Свали двама, остави трима" – това бяха думите."

Така на атракциона останали само трима младежи и забавлението продължило.

Румен Русев, свидетел на инцидента: "Тръгна да се връща и най-вероятно се опита да направи още един рязък завой. В този момент обаче на мен нещата веднага ми станаха ясни, че те тръгнаха към скалите. Той въобще не знаеше, че инерцията на плота е тръгнала към скалите."

Последвал директен удар на надуваемия атракцион в каменния кей, разказват свидетелите.

Румен Русев, свидетел на инцидента: "Видях удара, много жесток удар. Аз се чудя как двамата оцеляха, а за третия въобще…той не мърдаше около 10 минути. Аз си мислех, че е починал."

Свидетелите отхвърлят първоначалната версия на служителите на водната база, че младежите сами са скочили във водата.

Стоян Христов, свидетел на инцидента: Заснел съм как тежко пострадалото лице няма касателство с водата. И тримата падат върху скалите."

Обвинението на прокуратурата към този момент е за нанесена средна телесна повреда при професионална непредпазливост.

Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура - Бургас: "Немарливото му изпълнение на тази работа, за която той няма и нужната правоспособност, водят до една безотговорност от негова страна и виновно поведение."

Проверките на институциите са показали, че последното разрешение за атракционни на плажа е било до 2023 г.

Албена Русева, свидетел на инцидента: "Аз лично го гледам от миналата година си съществуваше и работеше този воден атракцион. Момчетата, които твърдят, че са за първи ден там и така са твърдели в разпита в районното управление в Поморие, работят там от началото на сезона." Стоян Христов, свидетел на инцидента: "В хода на разследването се разбра, че лицата участващи в това мероприятие нямат регистрирани трудови договори."

В същото време 17-годишното момче остава в тежко състояние в отделението по Реанимация. Тази нощ лекари от Израел са пристигнали в Бургас за организацията по транспортирането му по въздух в родината, но здравословното му състояние не е позволило медицинската евакуация.