БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ...
Чете се за: 03:45 мин.
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
Седмица след трагедията на "Тракия": Пред БНТ...
Чете се за: 03:47 мин.
Русия извърши най-масирана атака срещу Киев от началото...
Чете се за: 03:17 мин.
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...
Чете се за: 01:57 мин.
Народното събрание избра д-р Асен Меджидиев за...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София?

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пречка за по-бързото овладяване на големия пожар, който покри почти цяла София с гъст дим и задушлива миризма, се оказа липсата на вода в хидрантите. Пожарникарите разчитаха основно на водоноски, за да спрат стихията.

Разположените пожарни хидранти пред халетата са пуснати в експлоатация тази година, но защо се оказаха със слабо налягане и кой е отговорен?

Часове наред след началото на пожара огнеборците имаха един и същи проблем - водата. Пожарни хидранти, при това нови - има, но не и налягане в тях. Затова и постоянно хвърчаха водоноски.

- БНТ: Откъде зареждате?

- От далечко, пак с подвозване, просто това е положението.

- БНТ: Тези, които са в непосредствена близост, пак ли нямат налягане достатъчно?

- За съжаление - няма. Няма как собственоръчно с тези бали. То си трябва вода - без вода няма как да се получи.

Собственици на близки складове твърдят, че този проблем е отдавна.

Каравелова, собственик на склад: "Наистина има проблем - в целия район водата е оскъдна - имам склад тук, той е пръв като сграда - оттогава много трудно извадихме вода и досега този проблем си го има."

В ефира на "Денят започва" директорът на пожарната главен комисар Александър Джартов потвърди, че хидрантната мрежа не е могла да осигури необходимите количества и това е затруднило екипите. Но проверки се правят.

главен комисар Александър Джартов, директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението": "Обикновено ние преди началото на пожароопасния сезон минаваме, отваряме ги тези хидранти, преценяваме дали работят или не - и ако има някъде проблеми, разпореждаме на съответните оператори да възстановят тяхната работоспособност."

От "Софийска вода" посочиха в позиция до "По света и у нас", че досега не са получавали сигнали от пожарната за неизправност на хидрантите в района, както и че водопроводът там е нов. Проектиран е да осигурява 10 л вода в секунда за пожарогасене, а тяхна справка показва, че след възникване на пожара консумацията на вода е достигала 12,5 литра в секунда.

Позиция на "Софийска вода" АД: "В конкретния случай хидрантите по ул. "Банско шосе" са въведени в експлоатация през 2026 г. и до този момент към Софийска вода не е постъпвал сигнал за неизправен пожарен хидрант по дължината на този участък.

Водопроводът в този участък по ул. "Банско шосе" е въведен в експлоатация през 2026 г. и е в добро техническо състояние. Той е обезпечен и с нормативно предвидения брой хидранти. Уличният водопровод е проектиран да осигурява водно количество за пожарогасене в размер на 10 л/с. Направената справка в поддържаната от дружеството онлайн система за мониторинг на водопроводната мрежа показва, че след възникване на пожара консумацията на вода е достигала до 12,5 л/с."

Въпреки че са превърнати в улични пепелници изискванията според нормативната уредба за хидрантите са ясни - те трябва да са на 100 метра, на когато става дума за обществени сгради и постройки като складове има изисквания и за минималното количество вода - то трябва да е 15 литра в секунда.

И още - от "Софийска вода" допълват, че засегнатият имот не е присъединен, затова трябвало обектът да осигури необходимите водни количества за противопожарни нужди чрез локално решение.

По темата работиха Виолета Русенова и Теодора Георгиева

#пожарни хидранти #вода за гасене #пожар в софия

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
2
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в жк "Младост"
3
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов"...
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
4
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
5
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Министър Найденов поиска отстраняване на административния ръководител на СГП
6
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
3
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
4
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
5
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
6
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...

Още от: Регионални

Нови детайли около разследването на инцидента с воден атракцион в Ахелой
Нови детайли около разследването на инцидента с воден атракцион в Ахелой
Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол
Чете се за: 01:15 мин.
Проходът на Републиката е затворен заради обърнат тир Проходът на Републиката е затворен заради обърнат тир
Чете се за: 00:20 мин.
След големия пожар в София: Безопасен ли е въздухът в столицата? След големия пожар в София: Безопасен ли е въздухът в столицата?
Чете се за: 03:25 мин.
Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава
Чете се за: 04:22 мин.
Издирват група младежи за вандалска проява в Бургас Издирват група младежи за вандалска проява в Бургас
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София? Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София?
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
ЕК одобри съдебните реформи, България е на път да получи петото...
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Полетите на Пеевски: Сблъсък между вътрешния министър и депутата
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ