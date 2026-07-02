Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София?

Пречка за по-бързото овладяване на големия пожар, който покри почти цяла София с гъст дим и задушлива миризма, се оказа липсата на вода в хидрантите. Пожарникарите разчитаха основно на водоноски, за да спрат стихията.

Разположените пожарни хидранти пред халетата са пуснати в експлоатация тази година, но защо се оказаха със слабо налягане и кой е отговорен?

Часове наред след началото на пожара огнеборците имаха един и същи проблем - водата. Пожарни хидранти, при това нови - има, но не и налягане в тях. Затова и постоянно хвърчаха водоноски.

- БНТ: Откъде зареждате? - От далечко, пак с подвозване, просто това е положението. - БНТ: Тези, които са в непосредствена близост, пак ли нямат налягане достатъчно? - За съжаление - няма. Няма как собственоръчно с тези бали. То си трябва вода - без вода няма как да се получи.

Собственици на близки складове твърдят, че този проблем е отдавна.

Каравелова, собственик на склад: "Наистина има проблем - в целия район водата е оскъдна - имам склад тук, той е пръв като сграда - оттогава много трудно извадихме вода и досега този проблем си го има."

В ефира на "Денят започва" директорът на пожарната главен комисар Александър Джартов потвърди, че хидрантната мрежа не е могла да осигури необходимите количества и това е затруднило екипите. Но проверки се правят.

главен комисар Александър Джартов, директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението": "Обикновено ние преди началото на пожароопасния сезон минаваме, отваряме ги тези хидранти, преценяваме дали работят или не - и ако има някъде проблеми, разпореждаме на съответните оператори да възстановят тяхната работоспособност."

От "Софийска вода" посочиха в позиция до "По света и у нас", че досега не са получавали сигнали от пожарната за неизправност на хидрантите в района, както и че водопроводът там е нов. Проектиран е да осигурява 10 л вода в секунда за пожарогасене, а тяхна справка показва, че след възникване на пожара консумацията на вода е достигала 12,5 литра в секунда.

Позиция на "Софийска вода" АД: "В конкретния случай хидрантите по ул. "Банско шосе" са въведени в експлоатация през 2026 г. и до този момент към Софийска вода не е постъпвал сигнал за неизправен пожарен хидрант по дължината на този участък. Водопроводът в този участък по ул. "Банско шосе" е въведен в експлоатация през 2026 г. и е в добро техническо състояние. Той е обезпечен и с нормативно предвидения брой хидранти. Уличният водопровод е проектиран да осигурява водно количество за пожарогасене в размер на 10 л/с. Направената справка в поддържаната от дружеството онлайн система за мониторинг на водопроводната мрежа показва, че след възникване на пожара консумацията на вода е достигала до 12,5 л/с."

Въпреки че са превърнати в улични пепелници изискванията според нормативната уредба за хидрантите са ясни - те трябва да са на 100 метра, на когато става дума за обществени сгради и постройки като складове има изисквания и за минималното количество вода - то трябва да е 15 литра в секунда.

И още - от "Софийска вода" допълват, че засегнатият имот не е присъединен, затова трябвало обектът да осигури необходимите водни количества за противопожарни нужди чрез локално решение.

По темата работиха Виолета Русенова и Теодора Георгиева