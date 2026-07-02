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ЕК обеща допълнителни 18 млн. евро икономическа подкрепа за Ереван

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Урсула фон дер Лайен е на посещение в Азербайджан и Армения

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Фокус към Южен Кавказ с двудневна визита на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Азербайджан и Армения.

Европейската комисия обеща допълнителни 18 милиона евро икономическа подкрепа за Ереван и либерализация на износа на арменски стоки на фона на руския търговски натиск. "Можете да разчитате на нас", заяви Урсула фон дер Лайен на среща с арменския премиер Никол Пашинян.

Вчера в Азербайджан Европейският съюз обеща 200 млн. евро за транспортна, енергийна и дигитална свързаност. След среща в Баку с президента Илхам Алиев Урсула фон дер Лайен обяви, че парите за регионална свързаност целят да укрепят мира межу Баку и Ереван. Двете държави се договориха за размирния регион Нагорни Карабах миналата година с посредничеството на Доналд Тръмп.

#Урсула фон дер Лайен #Армения #Азербайджан

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