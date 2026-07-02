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Пренасищане със сателити в орбита ще попречи на наблюденията на астрономите

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Плановете за разполагането на милиони сателити в орбита ще има пагубни последствия за астрономията. Това е заключението на проучване на Европейската южна обсерватория, което изследва как развитието на сателитните системи влияе върху способността на човечеството да изучава Вселената.

За да се съхрани възможността да наблюдаваме нощното небе, броят на сателитите не трябва да надхвърля 100 хиляди, при това такива, които са едва видими с невъоръжено око. Съществуват планове обаче в орбита да бъдат изстреляни милион и 700 000 сателита.

Оливие Ено, астроном в Европейската южна обсерватория: "Това би било фатално за всякакви наблюдения, които изискват тъмно небе."

Въпреки че компаниите работят за ограничаване на яркостта на изкуствените съоръжения, броят им може да превиши границите, които науката може да понесе, предупреждава учен от Европейската южна обсерватория, изготвил доклад по темата.

Оливие Ено, астроном в Европейската южна обсерватория: "Спътникът е по-ярък от пълнолуние. За да си го представите, това е като кола с включени фарове."

От 2019 г. броя на спътниците се е увеличил с бързи темпове и днес те са повече от 14 хиляди. Преобладават телекомуникационните системи на "Старлинк" - сателитната мрежа на Спейс Екс. Китай и разработка на американски стартъп за спътници, наподобяващи огледала, усложняват ситуацията.

Оливие Ено, астроном в Европейската южна обсерватория: "Старлинк" планира да изстреля до 40 хиляди сателита. В момента те имат около 10 хиляди. Що се отнася до орбиталните центрове за данни, там става дума за един милион спътника. Всеки един от тях ще оставя следи на нашите снимки."

С други думи, при добра видимост през нощта ще виждаме колкото спътници, толкова и звезди. Това ще затрудни способността да се наблюдават слабо осветени космически обекти и дори потенциално опасни за Земята астероиди.

#астрономи #сателити #Космос

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