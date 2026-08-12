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В Борино се предвижда създаване на първата в България общност за съжителство с мечки

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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борино предвижда създаване първата българия общност съжителство мечки
Снимка: БТА
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Създаване на общност за мирно съжителство с мечки се предвижда в родопската община Борино, съобщиха от организацията WWF България. Борино може да бъде първата в България община с план за мирно съжителство с мечките, използвайки модела bear-smart communities (общности за мирно съжителство с мечки), създаден през 90-те години в Канада. Стъпките за създаване на общността са обсъдени на среща на представител на WWF България с община Борино, местната общност, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян, горски стопанства. Срещата се организира от WWF България в рамките на проект „Заедно за природата“ с помощта на Швейцарско-българската програма за сътрудничество, посочиха от организацията.

Идеята е в община Борино да се създаде пилотно цялостна концепция за предотвратяване на всякакви конфликтни ситуации с диви животни и в частност с мечки, каза за БТА Александър Дуцов от WWF България. По думите му успешният пример на bear-smart communities може да се види приложен в Канада, Италия, Румъния, Гърция. Тези общности се основават на комплексен подход, който да е съгласуван с местното население, общината, земеделските производители, отчитайки интересите на всички групи.

Община Борино е избрана за пилотния проект поради проблемите с набези на мечки в района. Като първи стъпки, се предвижда поставяне на камери за видеонаблюдение в места, които се определят от местните жители като конфликтни точки. Монтиране на електропастири, залесяване с горскоплодни дръвчета, защитни механизми срещу мечки по кофите за смет са част от обсъдените мерки.

Нападенията от мечки в района на Борино и в област Смолян през това лято не са толкова многобройни, според данни на РИОСВ – Смолян и информация от Александър Дуцов. Повече проблеми със защитения животински вид в планинската област се наблюдават в предишни години, когато поради климатични аномалии са оскъдни хранителните запаси на горскоплодни дървета. Климатичните промени и глобалното затопляне също влияят като фактор за изостряне на конфликта човек – мечка, обясни Дуцов.

През последните години има екстремни температури и валежи, много топли зими, което се отразява на наличието на сладка вода за питейни нужди и земеделие, на цъфтежа и плододаването на много дървета и храсти, допълни Александър Дуцов. По негови прогнози в бъдеще може да се очакват сериозни миграционни вълни от диви животни в посока на места с повече сладка вода или по-богато биологично разнообразие от дървета и храсти.

Проблемите с мечките в планинската област са свързани и с обезлюдяването на селата, обрастването на някогашните пасища и създаването на нова гора, която контактува със старите къщи на хората. Това довежда природата по-близо до самите населени места и е предпоставка за доста пожари, според Александър Дуцов.

#съжителство с мечки #първата общност #в Борино #създаване

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